Почему в безударном окончании глагола услышит гласный и,а в окончании глагола стелешь-гласный е? Можно ли выявить гласные по неопределенной форме глаголов услышать,стелить? в чём противоречие?

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Чтобы правильно написать личное безударное окончание глагола, нужно поставить глагол в неопределённую форму: Если глагол в неопределённой форме оканчивается на -ИТЬ, то при изменении по лицам и числам он будет иметь в окончании гласную И: (-ит, -ишь, -ите, -им, -ат - -ят). Например: ходить - ходит, ходишь, ходим, ходите, ходят. (2-ое спряжение) Если глагол в неопределённой форме оканчивается не на -ИТЬ, то при изменении по лицам и числам они будут в единственном числе иметь в окончании гласную Е (-ет, -ешь), а во множественном - (-ут, -ют, -ете, -ем), например: ехать - едет, едешь, едут, едете, едем (1-ое спряжение) Но там есть исключения