Почему в частном пишет NaN? помогите пожалуйста program up1; var a,b,c:integer;x:real; begin x:=a/b/c; writeln('Введите первое число'); read(a); writeln('Введите второе число'); read(b); writeln('Введите третье число')...

Информатика
Почему в частном пишет NaN? помогите пожалуйста program up1; var a,b,c:integer;x:real; begin x:=a/b/c; writeln('Введите первое число'); read(a); writeln('Введите второе число'); read(b); writeln('Введите третье число'); read(c); writeln('произведение чисел ',a,'*',b,'*',c,'=',a*b*c); writeln('частное чисел ',a,'/',b,'/',c,'=',x); end.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы попробуйте вычислить значение х не до ввода a,b,c а после: program up1; var a,b,c:integer;x:real; begin   writeln('Введите первое число');   read(a);   writeln('Введите второе число');   read(b);   writeln('Введите третье число');   read(c);   x:=a/b/c;   writeln('произведение чисел ',a,'*',b,'*',c,'=',a*b*c);   writeln('частное чисел ',a,'/',b,'/',c,'=',x); end.
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