Почему в частном пишет NaN? помогите пожалуйста program up1; var a,b,c:integer;x:real; begin x:=a/b/c; writeln('Введите первое число'); read(a); writeln('Введите второе число'); read(b); writeln('Введите третье число')...

Гость: Гость:

Вы попробуйте вычислить значение х не до ввода a,b,c а после: program up1; var a,b,c:integer;x:real; begin writeln('Введите первое число'); read(a); writeln('Введите второе число'); read(b); writeln('Введите третье число'); read(c); x:=a/b/c; writeln('произведение чисел ',a,'*',b,'*',c,'=',a*b*c); writeln('частное чисел ',a,'/',b,'/',c,'=',x); end.