Почему в древнем мире,средние века и в другие периоды истории на гос. уровне знани?? могли получать только "элита" общества?

Обществознание

Почему в древнем мире,средние века и в другие периоды истории на гос. уровне знани?? могли получать только "элита" общества?

Автор: Гость