Почему в древнем мире,средние века и в другие периоды истории на гос. уровне знани?? могли получать только "элита" общества?
Обществознание
Почему в древнем мире,средние века и в другие периоды истории на гос. уровне знани?? могли получать только "элита" общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у "элиты" были деньги, а образование было платное
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