Почему в Германии и Италии фашистам удалось захватить власть?

Гость: Гость:

Потому что там проживали в основном кто правильно итальянцы и немцы значит большинство жителей могло поддерживать этот режим,Также эти страны недавно обьеденились в крупную промышленную страну,а ну Италия начала вставать с колен.Всего они добились огнём и мечом,кровью и потом,тоесть войной.Одним из принципов фашизма был Милитаризм-больше оружия и война,иначе зачем оно?!