Почему в Германии и Италии фашистам удалось захватить власть?
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Почему в Германии и Италии фашистам удалось захватить власть?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что там проживали в основном кто правильно итальянцы и немцы значит большинство жителей могло поддерживать этот режим,Также эти страны недавно обьеденились в крупную промышленную страну,а ну Италия начала вставать с колен.Всего они добились огнём и мечом,кровью и потом,тоесть войной.Одним из принципов фашизма был Милитаризм-больше оружия и война,иначе зачем оно?!
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