Почему в Германии и Италии фашистам удалось захватить власть?

Разное
Почему в Германии и Италии фашистам удалось захватить власть?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что там проживали в основном кто правильно итальянцы и немцы значит большинство жителей могло поддерживать этот режим,Также эти страны недавно обьеденились в крупную промышленную страну,а ну Италия начала вставать с колен.Всего они добились огнём и мечом,кровью и потом,тоесть войной.Одним из принципов фашизма был Милитаризм-больше оружия и война,иначе зачем оно?!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Вопросы по сказке жуковского лесной царь
Ответить
Разное
Сочинение на тему : Зачем нужна семья? От имени родителей
Ответить
Разное
У Вани и Тани были две одинаковые прямоугольные карточки Каждый разрезал свою карточку на два прямоугольника. Сумма периметров прямоугольников, кот...
Ответить
Разное
Помогите сколько будет 23000*3-455
Ответить
Разное
Лесник идёт по тропинке вдруг он вспаминает о зайце сделайте схему анализ и выпешите слово сочитание
Ответить
Разное
Три цеха за смену изготовили 545 деталей. Второй цех изготовил в 2,5 раза меньше, чем первый, а третий – на 95 деталей больше, чем второй. Сколько ...
Ответить
Разное
Задача. Заранее спасибо. В первый день засеяли всего поля, во второй день засеяли на поля меньше, чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти д...
Ответить
Разное
Найти натуральное число при делении которого на 5 остаток 4, а при делении на 6 остаток 5
Ответить
Разное
СОКРАЩЕНИЕ ДРОБЕЙ. Объясните как это делать с примером 12 * 21 ------------- 35 * 15
Ответить
Разное
Как дела по английскому
Ответить