Почему в Италии крупные центры черной металлургии расположены на берегу моря?Укажите не менее двух причин.

1) Собственных ресурсов для развития черной металлургии в Италии нет, поэтому приходится импортировать сырье.2) В Италию сырье выгодно доставлять морским путем, потому что это приморская страна, имеющая множество портов на побережье.3) Центры черной металлургии в Италии размещены в крупных портах (через которые происходит доставка сырья).