Почему в половых клетках имеется вдвое меньше хромосом,чем в остальных клетках организма?

Благодаря мейозу. Цель такого уменьшения хромосом в том, что бы при слиянии двух половых клеток в зиготе хромосомный набор восстановился. у родителей - по 2n, а в половых - по n. две половые встретились - и у ребенка снова 2n. А если бы так не было, то тогда родительские 2n у ребенка превратились бы в 4n, а у его ребенка - в 8n и т.д.; вот с целью сохранения в ряду поколений постоянного числа хромосом и происходит при генезе половых клеток редукционное деление - мейоз.