Почему в современных условиях целесообразно говорить о природно-хозяйственных р??гионах, а не об экономических районах

География
Почему в современных условиях целесообразно говорить о природно-хозяйственных р??гионах, а не об экономических районах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйственные регионы имеют большее значение. не будет их- не будет продуктов питания и т.д
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