почему в средневековьеnbsp;зАмков в 10-11 веке nbsp;строилось больше и они становились меньше по размеру

В Средневековье происходил постоянный процесс выделения земельных владений (феодов) сеньорами своим вассалам, что приводило к неизбежному уменьшению величины феодов, а значит и меньшему количеству крестьян, прикрепленных к земле, что отражалось на доходах феодалов, получаемых с земельных владений. Строительство замка в Средние века было дорогим удовольствием, особенно каменных. Выходило, что феодалов становилось больше, а значит и больше замков, но доходы с земли при этом становились меньше, что отражалось на величине возводимых замков - они строились меньших размеров из экономии.