Почему в сша самые большие запасы угля? от чего зависит?

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Так получилось. Зависит от наличия осадочных бассеинов, в которых накапливалась высшая наземная растительность (как правило это болота и озера) и последующего тектономагаматизма который, "прогревая недра" запускал процесс углификации органического вещества. Вышеперечисленные требования, удовлетворяют, например, Аплачинский передовой прогиб или Пенсильванская синеклиза.