Почему вам понравился или не понравился рассказ Астафьева ,, Ангел-хранитель ,, ?

Почему вам понравился или не понравился рассказ Астафьева ,, Ангел-хранитель ,, ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Потому что интересно читать
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