Почему вещества с ионными и атомными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления,а вещества с молекулярными кристалическими решетками легкоплавкими?
Разное
Почему вещества с ионными и атомными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления,а вещества с молекулярными кристалическими решетками легкоплавкими?
Ответ(ы):
Гость:
Вещества и с атомными, и ионными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления. Потому, что в ионной решетке разноименно заряженные ионы сильно притягиваются друг к другу, а в атомной решетке атомы прочно удерживаются вместе ковалентными связями. В обоих случаях между ионами или атомами есть прочная химическая связь. В молекулярных кристаллических решетках молекулы не связаны химической связью, поэтому вещества с молекулярными кристаллическими решетками имеют низкие температуры плавления.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Раскройте скобки. 1.Bob............(want) to be an officer. 2.I...........(want) to be a doctor. 3.Kate and I..........(like) to go there. 4.My dog...
Разное
Розвяжіть задачу двома способами! Андрій зібрав 5 кошиків винограду,а сашко-7 таких кошиків.Скільки всього кг винограду зібрали хлопчаки,якшо кошик...
Разное
Выполни деление и округли до сотых :а ) 45.199 :14г) 65.19 : 15ж ) 87.51 : 25 б ) 4.697 : 7 д ) 41 . 85 : 75 з ) 2 , 961 : 90 в ) 1. 036 : 56 е ) 0...
Разное
Слова на ичк Пример лист - листочек лиса-лисичка Так же и другие словаОрех бант мост хлеб каша мороз книга сюжет блюдо мельница серебро платье паль...
Разное
В одном контейнере было в 3 раза больше угля,чем в другом. когда из 1 контейнера пересыпали 300 кг угля во 2 контейнер то масса угля в 1 контейнере...
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА:Известно, что организм человека реагирует на электрическое поле из-за того, что наше тело проводник. Почему же тогда человек, ко...