Почему вещества с ионными и атомными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления,а вещества с молекулярными кристалическими решетками легкоплавкими?

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Вещества и с атомными, и ионными кристаллическими решетками имеют высокие температуры плавления. Потому, что в ионной решетке разноименно заряженные ионы сильно притягиваются друг к другу, а в атомной решетке атомы прочно удерживаются вместе ковалентными связями. В обоих случаях между ионами или атомами есть прочная химическая связь. В молекулярных кристаллических решетках молекулы не связаны химической связью, поэтому вещества с молекулярными кристаллическими решетками имеют низкие температуры плавления.