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Почему вещий олег герой
Почему вещий олег герой
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что он герой!Как не понять!
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