Почему «вьетнамизация» войны сначала принесла успех, а затем закончилась поражением сайгоновского режима?

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«Вьетнамизация» войны сначала приносила успех, потому что этому способствовали американцы: 1) Они вторглись в Лаос и Камбоджу и разрушили базу партизан на тропе «Хо Ши Мина» 2) Под руководством американских инструкторов была создана боеспособная армия Южного Вьетнама, на которую была переложена основная нагрузка ведения войны. Но, дело в том, что эта армия могла быть боеспособной только при постоянной военно – технической и финансовой поддержке со стороны США. А после отставки президента Никсона (1974) США резко сократили свою помощь союзным режимам в Индокитае. Чего нельзя было сказать про СССР, Китай и ДРВ, которые продолжали поддерживать коммунистов в Лаосе, Камбоджи и Южном Вьетнаме. И уже весной 1975 года коммунисты в этих странах перешли в наступление. В марте 1975 г. Южная армия Вьетнама была разбита, 30 апреля этого же года коммунисты вступили в Сайгон – столицу Южного Вьетнама и переименовали его в Хошимин, в честь скончавшегося в 1969 году президента ДРВ.