Почему вне предложения нельзя определить к какой части речи относятся слова?бели??а,дали,жгут,надел,пила,стекло,рой

Русский язык
Почему вне предложения нельзя определить к какой части речи относятся слова?бели??а,дали,жгут,надел,пила,стекло,рой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Белила - красила (что-нибудь) или краска белого цвета. Дали - просторы или глагол типа "вручили". Жгут - скрученная повязка или глагол типа "сжигают". Надел - участок земли или глагол типа "оделся". Пила - инструмент или глагол (для женского рода). Стекло - прозрачный материал оконной рамы или глагол типа "утекло". Рой - группа насекомых или глагол повелительного наклонения типа "копай".
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