Почему во мн.ч не может быть рода?

Потому что мы не можем определить род во мн.ч Например: мяч - мужской род., мячи - мн.ч По правилам грамматики мы просто не сможем определить род у мн.ч, форма его оставляется и никак не может она измениться. Если существительное дано во множественном числе, но единственное число у него есть, то род такого существительного мы определяем по его начальной форме, то есть по форме именительного падежа единственного числа: столы – стол (м. р.) , скамейки – скамейка (ж. р.) , окна – окно (ср. р.) .