Почему водоросли относятся к низшим растениям? Почему ламинария является ценным продуктом питания? Заранее спасибо!
Биология
Почему водоросли относятся к низшим растениям? Почему ламинария является ценным продуктом питания? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у водорослей нет органов как у высших растений(корня,стебель,лист). В ламинарии содержится рекордное количество полезных веществ, которые благотворно влияют на наш организм, оздоровляя и укрепляя его защитные функции. Водоросль используют в качестве витаминизированного продукта, готовят на ее основе омолаживающие маски и даже применяют для похудения.
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