Почему водоросли относятся к низшим растениям? Почему ламинария является ценным продуктом питания? Заранее спасибо!

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Потому что у водорослей нет органов как у высших растений(корня,стебель,лист). В ламинарии содержится рекордное количество полезных веществ, которые благотворно влияют на наш организм, оздоровляя и укрепляя его защитные функции. Водоросль используют в качестве витаминизированного продукта, готовят на ее основе омолаживающие маски и даже применяют для похудения.