Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой?

Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Должен быть хороший контакт между ними, прочный надежный
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