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Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой?
Почему заземляющая магистраль соединяется с заземлителем только сваркой?
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Должен быть хороший контакт между ними, прочный надежный
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