Почему "Золотой Жук" произведение романтизма

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Вот прочитай. Романтизм- литературное направление, сформировавшееся в начале XIX века, которое предпологает исключительного героя в исключительных обстоятельствах. Романтический герой- исключительный герой романтического произведения, которому характерно, гордое одиночество, разочарованность, трагическое мироощущение и в то же время, бунтарство и мятежность духа.