Почему,по вашему мнению,вторую половину 18 в. называли ,,эпохой Просвещения"?

18 век в истории получил название эпоха Просвещения, потому что именно в 18 веке научные знания, которыми обладали и которые были доступны только ограниченному кругу людей распространился извне. Эти знания вышли за пределы университетов в светские салоны, например, Парижа и Лондона, где это становится предметом для дискуссий. Литераторы начинают популярно излагать последние достижения философии и науки. Наиболее образованные и прогрессивно настроенные философы, писатели, художники начинают критиковать существующий строй, церковь и феодальные порядки. Эти прогрессивные деятели считали, что главным средством совершенствования общества является просвещение широких масс. Пафосом эпохи Просвещения становится уверенность в безграничных возможностях человеческого разума, в прогрессе различных наук, которые создают условия для экономического и социального процветания.