Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда

Математика

Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда

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