Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда
Математика
Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда
Ответ(ы):
Гость:
60*8=480(км) расстояние между городами 60+20=80(км/ч) скорость скорого поезда 480÷80=6(ч) ответ: за 6 часов пройдет это расстояние скорый поезд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.
Українська література
Қазақ тiлi
Английский язык