Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда

Математика
Почтовый поезд прошел расстояние между двумя городами за 8 часов со скоростью 60 километров в час за сколько часов пройдет это расстояние скорый поезд если его скорость на 20 км в час больше скорости почтового поезда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60*8=480(км) расстояние между городами 60+20=80(км/ч) скорость скорого поезда 480÷80=6(ч) ответ: за 6 часов пройдет это расстояние скорый поезд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напиши сочинение , используя пословицу « Кто помогает людям , у того и свои желания сбываются»
Ответить
Русский язык
Перепиши предложения, расставляя знаки препинания. 1. Учить ум точить. 2. Человек кузнец своего счастья. 3. Земля наш общий дом.
Ответить
Українська література
Як звати гнома вбуфеті
Ответить
Қазақ тiлi
Дауыссыз тол дыбыстар
Ответить
Английский язык
Как перевоодиться говорить в данном времени
Ответить