Поділися своїми спостереженнями за якою- небудь пташкою(4-5 речень)

Мені дуже подобається пташка синичка.Вона невелика за зростом,живиться комахами.Синички живуть в Укаїні цілий рікале дехто думає,що вони прилітають тільки взимку.Весною і влітком вони живуть в лісі,де в цей час багато їжі і вони тримаються подалі від людей.Зимою ж цим пташкам прогодуватись і шукаючи їжу вони прилітають до людського житла,де дбайливі люди юодують для них годівниці. Синички дуже цікаві пташки і розумні.Бережіть синичку!