Под дачные участки выделили 15 га земли.Сколько участков можно разместить на этой ??лощади,если площадь одного учвстка равна 6 а? Подсказка.1 га =10 000м2,1 а=1/100 га. ПОМОГИТЕ пожалуйста!

Математика

Под дачные участки выделили 15 га земли.Сколько участков можно разместить на этой ??лощади,если площадь одного учвстка равна 6 а? Подсказка.1 га =10 000м2,1 а=1/100 га. ПОМОГИТЕ пожалуйста!

Автор: Гость