Под дачные участки выделили 15 га земли.Сколько участков можно разместить на этой ??лощади,если площадь одного учвстка равна 6 а? Подсказка.1 га =10 000м2,1 а=1/100 га. ПОМОГИТЕ пожалуйста!

Математика
Под дачные участки выделили 15 га земли.Сколько участков можно разместить на этой ??лощади,если площадь одного учвстка равна 6 а? Подсказка.1 га =10 000м2,1 а=1/100 га. ПОМОГИТЕ пожалуйста!
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Ответ(ы):
Гость:
15*100=1500 участков
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