Под действием груза резиновый шнур удлинился изменились ли при этом промежутки м??жду частицами резины?
Физика
Под действием груза резиновый шнур удлинился изменились ли при этом промежутки м??жду частицами резины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
промежутки между частицами резины увеличились
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