Под действием груза резиновый шнур удлинился изменились ли при этом промежутки м??жду частицами резины?

Физика
Под действием груза резиновый шнур удлинился изменились ли при этом промежутки м??жду частицами резины?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
промежутки между частицами резины увеличились
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