Под действием силы 640 Н пружина была сжата на 10 мм. на сколько она сократится под действием силы 3,2 кН?

Физика

Под действием силы 640 Н пружина была сжата на 10 мм. на сколько она сократится под действием силы 3,2 кН?

Автор: Гость