Под действием силы 640 Н пружина была сжата на 10 мм. на сколько она сократится под действием силы 3,2 кН?

Физика
Под действием силы 640 Н пружина была сжата на 10 мм. на сколько она сократится под действием силы 3,2 кН?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано; F1=640Н F2=3,2 кН x1=10мм x2-? k-? СИ 10/10/100=0.01м 3,2* 10^3 Н Решение: Найдем жесткость пружины F1=k*x1 k=F1/x1 k=640/0,01=64000 Н/м=64*10^3 Теперь найдем x2 F2=k*x2 x2=F2/k x2=3,2*10^3/64*10^3 x2=3,2/64=0,05 м
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