Под действием силы тяжести жидкость... А. Не перемещается. Б. Перемещается с более низких мест на более высокие. В. Перемещается с более высо­ких мест на более низкие

Физика

Под действием силы тяжести жидкость... А. Не перемещается. Б. Перемещается с более низких мест на более высокие. В. Перемещается с более высо­ких мест на более низкие

Автор: Гость