Под действием силы тяжести жидкость... А. Не перемещается. Б. Перемещается с более низких мест на более высокие. В. Перемещается с более высоких мест на более низкие
Физика
Под действием силы тяжести жидкость... А. Не перемещается. Б. Перемещается с более низких мест на более высокие. В. Перемещается с более высоких мест на более низкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: а Помоему так.Но я не уверен
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