Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.

Физика

Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.

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