Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.
Физика
Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=10 Н, x=3+6t-1,5t^2 (м), t=3 c. A-? A=Fs, s(3)=x(3)-3=6*3-1,5*9=4,5 м. А=10*4,5 = 45 Дж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!! ВСТАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫ ПО СМЫСЛУ СЛОВА. 1)В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ .... и служебные части речи. 2)служебные части ...