Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.

Физика
Под действием силы величиной 10 Н тело изменяет свою координату по закону: x=3+6t-1,5t^2 (м). Работа это силы за три секунды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=10 Н, x=3+6t-1,5t^2 (м), t=3 c.    A-?  A=Fs, s(3)=x(3)-3=6*3-1,5*9=4,5 м. А=10*4,5 = 45 Дж.
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