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Под дождем осенним изменился ты! подчеркнуть граммотическую основу
Под дождем осенним изменился ты! подчеркнуть граммотическую основу
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Изменился сказуемое,ты подлежащее,под дождем дополнение,осенним определение
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