Под дождем осенним изменился ты! подчеркнуть граммотическую основу

Под дождем осенним изменился ты! подчеркнуть граммотическую основу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Изменился сказуемое,ты подлежащее,под дождем дополнение,осенним определение
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