Под камнем в норе прекрасно устроился осьминог. Найдите пожалуйста словосочетания!!!! Очень нужно на завтрашний день!!!!
Русский язык
Под камнем в норе прекрасно устроился осьминог. Найдите пожалуйста словосочетания!!!! Очень нужно на завтрашний день!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Под камнем в норе прекрасно устроился осьминог. 1. Устроился (где? в чём?) в норе 2. Устроился (под чем?) под камнем 3. Устроился (как?) прекрасно Главные члены предложения словосочетанием не являются.
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