Под окном, под наличниками, ведут себя оживле...о (по) весеннему, и у одного в носу был даже пух для гнезда.Нашли (же) они себе место: им хорошо, и нам не м...шают! Да, вот именно такое утро сегодня, как буд(то) каждое существо...

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Под окном, под наличниками, ведут себя оживле...о (по) весеннему, и у одного в носу был даже пух для гнезда.Нашли (же) они себе место: им хорошо, и нам не м...шают! Да, вот именно такое утро сегодня, как буд(то) каждое существо на земле нашло свое место, и н..кто н...кому (не) м...шает: вот исти...ый образ мира во всем мире. (М. Пришвин)1. Прочитайте текст. Что вы знаете об авторе текста?2. Определите тему и основную мысль текста.3. Озаглавьте текст.4. Каков стиль текста? Определите тип текста.5. Есть ли в тексте слова категории состояния? Какова их роль в тексте? Назовите смысловые группы слов категории состояния, которые встретились вам в тексте.6. Спишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя орфограммы. Если можно только ответы на вопросы. ^_^

Автор: Гость