Подарю 34 балла!!!!!!! Если решите!!! А)Не выполняя вычислений,определите знак выраже??ия -1,5-(-3 целых 1/825).ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ!! Б)Решите Уравнение: (С модулем числа!!!!) ||x|-7 целых 1/3|=4,5

Математика
Подарю 34 балла!!!!!!! Если решите!!! А)Не выполняя вычислений,определите знак выраже??ия -1,5-(-3 целых 1/825).ОТВЕТ ПОЯСНИТЕ!! Б)Решите Уравнение: (С модулем числа!!!!) ||x|-7 целых 1/3|=4,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-и-будет плюс,значит будем +31/825 +31/825 больше чем -1,5 значит так будет +.
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