Подайте правильні українські відповідники зазначених кальок грошовий перевод
Разное
Подайте правильні українські відповідники зазначених кальок грошовий перевод
Ответ(ы):
Гость:
Грошовий переказ ::::::::::::::::))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Составила текст по английскому, насколько он правильный? Также (желательно) проверьте перевод. Тема текста: моя идеальная комната. ПОЖАЛУЙСТА, укаж...
Разное
Помогите СРОЧНО!заранее спасибо Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? Звук звучать ... отзвук
Разное
Спишите подчеркните грамотические основы укажите тип сказуемого Предложения: 1)Состав загнаный по ветке в тупик , начили разгружать 2)Они увидели м...
Разное
В первом сарае в три раза больше сен,чем во втором.после того,как из первог сарая увезли 20 тонн сен ,а во втором привезли 10 тон , в обоих сараях ...
Разное