Подбери антонимы к именам прилагательным. Темное,чудесное,тусклый,местный,кафельный,стройный,скорбное,бритый,орудийный,багровый,змеиное,туманное,лавровый,мыльный,вредное. СРОЧНО!!!
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Подбери антонимы к именам прилагательным. Темное,чудесное,тусклый,местный,кафельный,стройный,скорбное,бритый,орудийный,багровый,змеиное,туманное,лавровый,мыльный,вредное. СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлое,ужасное,яркий,...,...,толстый.
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