Подбери антонимы к именам прилагательным. Темное,чудесное,тусклый,местный,кафельный,стройный,скорбное,бритый,орудийный,багровый,змеиное,туманное,лавровый,мыльный,вредное. СРОЧНО!!!

Русский язык
Подбери антонимы к именам прилагательным. Темное,чудесное,тусклый,местный,кафельный,стройный,скорбное,бритый,орудийный,багровый,змеиное,туманное,лавровый,мыльный,вредное. СРОЧНО!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлое,ужасное,яркий,...,...,толстый.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!!!!!!!!!! Раскройте скобки !!!!! (Не , ни ) раба , ( не , ни) повелителя дружбе ( не, ни) надо . (Не , ни) что , как труд , ( не , ни ) ...
Ответить
Музыка
Опера " снегурочка" Римский-корсаков. Почему Снегурочка не понимает чувств людей? Заранее спасибо
Ответить
История
Сочинение га тему мой край сегодня помогите написать
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста !!!
Ответить
Русский язык
СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СРОЧНО ПОМОГИТЕ МНОГО БАЛЛОВ!!! 70-120 слов!!! Незадолго до первой ми??овой войны газеты всего мира сообщили о трагической гибели ...
Ответить