Подбери близкие по смыслу выражения к предложенным сочетанием слов: почтенный че??овек- напрасно ожидать -жить по - пустому- проложить тропинку-
Литература
Подбери близкие по смыслу выражения к предложенным сочетанием слов: почтенный че??овек- напрасно ожидать -жить по - пустому- проложить тропинку-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Уважаемый человек 2.бесмысленно ожидать или попросту . 3. Напрасно жить (3 не поняла , если честно ) 4.-
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