Подбери два числа разность которых равна 6. назови несколько таких числах

Подбери два числа разность которых равна 6. назови несколько таких числах

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. 20-14=6 2. 30-24=6 3. 46-40=6 4. 78-72=6 5. 173-167=6
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