подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным. Обозначь все орфограммы.Река течёт,катит ( катить, 2 спр) волны,....... Р ожь зреет ( зреть, 1 спр)....... На печи готовят (готовить, 2 спр),.......... Луч солнца....... Врач....... Лес.......... РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!