Подбери и запиши как можно больше имён прилагательных которыми можно охарактеризовать различные признаки имен существительных образец шкаф большой высокий старинные красивые качественные деревянный стеклянный книжный кухонные о...

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Подбери и запиши как можно больше имён прилагательных которыми можно охарактеризовать различные признаки имен существительных образец шкаф большой высокий старинные красивые качественные деревянный стеклянный книжный кухонные относительные папин бабушкин притяжательные возраст участия разрядные имен имя прилагательных качественные относительные притяжательные могут сочетаться с праведными существительные Почему

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