Подбери и запиши слова, в которых мягкость согласных звуков обозначена буквами гласных и ь я, ё, е, ю, и, ь. По три слова.

Русский язык
Подбери и запиши слова, в которых мягкость согласных звуков обозначена буквами гласных и ь я, ё, е, ю, и, ь. По три слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С И - мИр, ДИма, лИмон С ь - солЬ, молЬ,пылЬ С ё- мЁд, лЁд, лЁгкий С е - мЕдь, сосЕд, мЕра С ю - дЮйм, С и - нИз, лИса, фабрИка С ю придумать больше не могу.
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