Подбери и запиши слова, в которых мягкость согласных звуков обозначена буквами гласных и ь я, ё, е, ю, и, ь. По три слова.

Гость: Гость:

С И - мИр, ДИма, лИмон С ь - солЬ, молЬ,пылЬ С ё- мЁд, лЁд, лЁгкий С е - мЕдь, сосЕд, мЕра С ю - дЮйм, С и - нИз, лИса, фабрИка С ю придумать больше не могу.