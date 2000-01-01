Подбери к данным словам однокоренные слова разных частей речи.Выдели корень Тоска,рассвет,обида,ответ,взгляд. Все глаголы запиши в форме 2-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа.
Подбери к данным словам однокоренные слова разных частей речи.Выдели корень Тоска,рассвет,обида,ответ,взгляд. Все глаголы запиши в форме 2-го лица ед. числа и 3-го лица мн. числа.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тоска-тоскуешь корень тоск Рассвет-рассветут корень рассвет Обида-обидишь корень обид Ответ-ответишь корень ответ Взгляд-поглядят корень гляд