Подбери к глаголам одушевлëнные и неодушевлëнные существительные.Состав сними п??едложения.Кто?...каркает,...щебечут,...плавает,...лает,...мяукает.Что?...сверкает,...гремит,...льëт,...сияет,...зеленеет.

Русский язык
Подбери к глаголам одушевлëнные и неодушевлëнные существительные.Состав сними п??едложения.Кто?...каркает,...щебечут,...плавает,...лает,...мяукает.Что?...сверкает,...гремит,...льëт,...сияет,...зеленеет.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Каркает ворона. 2. птенцы щебечут. 3. Собака лает 4.Кошка мяукает. 1. Звезда сверкает. 2.Гром гремит. 3. Дождь льет. 4.Звезда сияет. 5.Трава зеленеет
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