Подбери к словам обазначающим признаки предметов проверочные слова обазначающие предметы ХОЛОДНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САДОВЫЙ БОЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ МОРСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕНИВЫЙ ЗВЕРИНЫЙ ЯДОВИТЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ пожалуйста помогите задание 3 класса
Математика
Подбери к словам обазначающим признаки предметов проверочные слова обазначающие предметы ХОЛОДНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САДОВЫЙ БОЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ МОРСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕНИВЫЙ ЗВЕРИНЫЙ ЯДОВИТЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ пожалуйста помогите задание 3 класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холод;дерево,древо;сад;боль;золото,позолоченный;море;металл;лень;зверь;яд;смерть
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Чистым веществом является:а) детская вода б) отфильтрованная вода в) горная вода г) дистиллированная вода. Срочно!!!!!!