Подбери к словам обазначающим признаки предметов проверочные слова обазначающие предметы ХОЛОДНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САДОВЫЙ БОЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ МОРСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕНИВЫЙ ЗВЕРИНЫЙ ЯДОВИТЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ пожалуйста помогите задание 3 класса

Математика
Подбери к словам обазначающим признаки предметов проверочные слова обазначающие предметы ХОЛОДНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ САДОВЫЙ БОЛЬНОЙ ЗОЛОТОЙ МОРСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕНИВЫЙ ЗВЕРИНЫЙ ЯДОВИТЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ пожалуйста помогите задание 3 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холод;дерево,древо;сад;боль;золото,позолоченный;море;металл;лень;зверь;яд;смерть
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