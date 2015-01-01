подбери к словосочетанию"жалобно шумели"близкие по смыслу слова

подбери к словосочетанию"жалобно шумели"близкие по смыслу слова

Ответ(ы):

Ответил Гость:
синоним к этому словосочетание будет скулить, стонать
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