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подбери к словосочетанию"жалобно шумели"близкие по смыслу слова
подбери к словосочетанию"жалобно шумели"близкие по смыслу слова
Ответ(ы):
Ответил Гость:
синоним к этому словосочетание будет скулить, стонать
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