Подбери к существительным однокоренные глаголы и запиши их в прошедшем времени р??бота-работал.жалость блеск косьба дело игра знание стук соль звон ловля.
Русский язык
Подбери к существительным однокоренные глаголы и запиши их в прошедшем времени р??бота-работал.жалость блеск косьба дело игра знание стук соль звон ловля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жалел, блестел, косил, делал, играл, знал, стучал, солил, звонил, ловил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Напишите уравнения реакции нейтрализации гидроксида бария с азотной кислотой, гидроксида железа 2 с серной кислотой.
Математика
Какую длину имеет отрезок которым изображена взлетная полоса длиной 400м, если мас??таб плана 1 : 10000 ?
Математика
Впиши вместо точек названия разрядов:1986=1..9..8..6..,3056=30..56..,5420=542..,3207=32..7..,7038=7..3..8..,4630=46..30..,7409=740..9..,4872=48..7....