Подбери к существительным однокоренные глаголы и запиши их в прошедшем времени р??бота-работал.жалость блеск косьба дело игра знание стук соль звон ловля.

Русский язык

Подбери к существительным однокоренные глаголы и запиши их в прошедшем времени р??бота-работал.жалость блеск косьба дело игра знание стук соль звон ловля.

Автор: Гость