Подбери материал из газет и сообщений других СМИ, характеризующими различные меры, предпринимаемые государством для решения проблемы бедности в нашей стране, в частности на территории твоей республики, края, области.

мне кажется,что этой проблемой мало кто занимается ,государство оказывает пособия на детей,если зарплата родителей ниже прожиточного уровня,питание в школе детям из многодетных семей.