Подбери однокоренные существительные к прилагательным. Холодный,светлый,голодный,плодовый,тенистый,дворовый.
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Подбери однокоренные существительные к прилагательным. Холодный,светлый,голодный,плодовый,тенистый,дворовый.
Ответ(ы):
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Холодный-холод,светлый-свет,голодный-голод,плодовый-плод,тенистый-тень,дворовый-двор.
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