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Подбери определение к слове раса, соедини его стрелкой
Подбери определение к слове раса, соедини его стрелкой
Ответ(ы):
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1. полис 2.Солон 3.Фкмистокл
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