подбери определение к слову раса соедини его стрелкой 1, особая группа людей у которой есть общие интересы-? 2, особая группа людей которая отличает ся от других своей культурой историей и языком на котором люди дум...

подбери определение к слову раса соедини его стрелкой 1, особая группа людей у которой есть общие интересы-? 2, особая группа людей которая отличает ся от других своей культурой историей и языком на котором люди думают и говорят - ? 3, особая группа людей которая по внешним признакам принадлежащим только ей отличается от других - раса