Подбери по два три слова которые можно перенести только одним способом; двумя способами

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Подбери по два три слова которые можно перенести только одним способом; двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Днев-ник, солн-це, учеб-ник. 2) Зер-кало; зерка-ло, шо-колад; шоко-лад, на-клейка; наклей-ка.
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