подбери пословицы разных народов о русском языке

Один говорит – красно, двое говорят – пестро. Во многом глаголании несть спасения. И глух, и нем – греха не вем. Много знай, да мало бай! Много наговорено, да мало переварено. Не спеши языком, торопись делом. Говори с другими поменьше, а с собою побольше! Кто говорит, тот сеет; кто слушает -собирает (пожинает) . Блюди хлеб на обед, а слово на ответ! Тара-бара — и вышло ни два, ни полтора. За твоим языком не поспеешь босиком. Замолола безголова. Мелет день до вечера, а послушать нечего. Полно плести, пора домой брести! Язык болтает, а голова не знает. Пустая мельница и без ветру мелет. Язык наперёд ума рыщет. Язык без костей – мелет. За словом в карман не полезет. Пасёное словцо за щекой. На словах, что на перинке, а проснешься – наголе. Так врёт, что с души прёт. И красно и цветно, да линюче. Свой язычок первый супостат. Мужик рАжий, да язык-то вражий. Язык до добра не доведет. Кто бы и знал, коли бы не сам сказал. Сама скажет сорока, где гнездо свила. Ты, язычок, смалчивай: за тебя я бедку плачивал. Для красного словца не пощадит ни матери, ни отца. Красноплюй заговорит, всех слушателей переморит. Что на уме, то и на языке. Коротко да ясно. Отзвонил да и с колокольни. Говорит направо, а глядит налево. Речист, да на руку нечист. Говорит красно, да слушать тошно. Говорить беда, а молчать другая. Ваши слова – хоть в Библию, а наши и в татарские святцы не годятся. Язык мой - враг мой: прежде ума рыщет. Язык мой, а речи не свои говорю. Мал язык, да всем телом владеет. Без русского языка не сколотишь и сапога Всякая сорока от своего языка погибает. Язык не лопатка: знает, что горько, что сладко. У правого уши смеются, а у виноватого и язык уныл. Дурное слово как смола: пристанет - не отлепишь В прохладе живем: язык болтает и ветерок продувает.