Подбери пропущенные числа...:9=1 (ост.6) ..:9=0 (ост.8)

Подбери пропущенные числа...:9=1 (ост.6) ..:9=0 (ост.8)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15:9=1(остаток 6) 1*9+6=15 8 : 9 = 0 ( остаток 8) 0 * 9 + 8 = 8
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