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Подбери проверочные слова Медведь,мед,дуб,дед,пирог,воз.
Подбери проверочные слова Медведь,мед,дуб,дед,пирог,воз.
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Ответил Гость:
продолжаю. дедушка, пироги, возить
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